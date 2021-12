RICOSTRUZIONE PRIVATA TERAMO: “EVASO OLTRE 60 PER CENTO DOMANDE, 71 MILIONI DI CONTRIBUTI CONCESSI”

TERAMO – “I dati dell’ultimo report dell’Usr, aggiornati al 30 novembre, confermano che la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma nel Comune di Teramo continuano ad essere sempre più positivi così da accelerare il percorso intrapreso della ricostruzione. Questo grazie all’ordinanza 100, già firmata dal commissario straordinario Giovanni Legnini, che sta producendo tutti i suoi effetti”.

Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto che spiega: “Ad oggi, come attestato dal report dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, le domande presentate a Teramo città sono state 538, 10 in più rispetto al mese di ottobre, e di queste ne sono state evase 320 tra ricostruzione leggera e pesante”.

In particolare, per quanto riguarda le pratiche concluse, ad oggi sono 263 quelle relative ai danni lievi e 57 quelle ai danni gravi, mentre i decreti di concessione contributi sono stati 242, di cui 20 emessi solo nell’ultimo mese. In totale, per la città di Teramo, i contributi erogati ammontano ad oltre 71 milioni di euro, di cui 7 solo nel mese di novembre.

Nel comune di Teramo, dunque, è stato definito il 62,47% delle pratiche pervenute considerando i soli danni lievi, mentre considerando anche i danni pesanti la percentuali è del 59,47%.

“Si tratta di dati importati e che confermano, tralasciando le inutili polemiche, che la ricostruzione privata sta viaggiando ormai a pieno regime – aggiunge D’Alberto – e questo grazie al lavoro congiunto del commissario, dell’ufficio speciale e in particolare del direttore Vincenzo Rivera, che ringrazio per il grandissimo impegno quotidiano, e degli uffici comunali”.