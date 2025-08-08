RICOSTRUZIONE: RIAPRE LA CHIESA DI CESAPROBA, IL 10 AGOSTO LA CERIMONIA

MONTEREALE – A Cesaproba di Montereale (L’Aquila) riapre la Chiesa di Santa Maria ad Nives, danneggiata dal terremoto che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, la prima in cui sono ripartiti i lavori di restauro in tutto il cratere sismico.

Domenica 10 agosto, alle 11.30, si terrà la cerimonia ufficiale.

Il progetto è stato curato e donato dai professionisti della società di ingegneria LA F srl di Cesaproba, del geometra Alessandro Feliciani, con la collaborazione dell’architetto Giampaolo Amicosante.

I lavori, affidati all’impresa L’Aquila Immobiliare della famiglia Cucchiella di Preturo, hanno subito dei rallentamenti a causa del rinvenimento di numerosi affreschi storici e sono stati conclusi pochi mesi fa.

La comunità di Cesaproba, vuole ringraziare “per gli sforzi profusi l’arcivescovo Antonio D’Angelo, l’ingegnere Pierluigi Gianforte, in qualità di responsabile del procedimento per il prezioso coordinamento con i vari Enti, l’impresa ed i professionisti coinvolti, ed infine tutte le istituzioni politiche che hanno contribuito a restituire alla Comunità di Cesaproba il proprio tempio”. (a.c.)