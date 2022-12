L’AQUILA – “Il Governo ha recepito all’interno del decreto Milleproroghe la richiesta che avevo presentato, con il supporto dell’Ufficio speciale per la ricostruzione diretto da Vincenzo Rivera, di garantire la prosecuzione dei contratti a tempo determinato del personale tecnico ed amministrativo in servizio da oltre tre anni presso gli Uffici speciali per la Ricostruzione delle quattro Regioni coinvolte dal Sisma del 2016″.

Lo fa sapere in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Un risultato importante per il quale ringrazio il Governo per l’attenzione che ci ha riservato dando seguito con immediatezza alla nostra richiesta. La norma -spiega – estende la proroga anche ai contratti sottoscritti mediante convenzione con Invitalia e Fintecna per l’assistenza tecnica e il supporto necessario per le attività istruttorie dei contributi per la ricostruzione”.

“Abbiamo salvaguardato la posizione di numerosi tecnici i cui contratti in scadenza al 31 dicembre non avrebbero potuto essere prorogati per espresso divieto di legge. La norma, invece, consente di mantenere gli attuali livelli occupazionali a garanzia delle risposte che i cittadini attendono. L’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni, che ci ha consentito di recuperare il ritardo ereditato, potrà essere garantito anche per il prossimo anno in attesa della definizione del processo di stabilizzazione già avviato. Il patrimonio conoscitivo acquisito in questi faticosi anni viene così salvaguardato a favore dei territori”, conclude Marsilio.