RICOSTRUZIONE, SOTTANELLI: “MELONI NON SI FIDA DEGLI ABRUZZESI”

ROMA – “Una scelta che conferma ancora una volta come il presidente del Consiglio abbia scarsa considerazione delle qualità e delle professionalità degli abruzzesi. Dopo un presidente della Regione romano e ben tre seggi sacrificati alla Camera dei Deputati, per far eleggere figure provenienti da altre regioni, ora questo altro sgarbo”.

Duro il commento di Giulio Sottanelli, deputato abruzzese del Terzo Polo Azione-Italia Viva dopo la firma del Dpcm da parte del premier Giorgia Meloni per la nomina del nuovo Commissario per la Ricostruzione post sisma del Centro Italia 2016/2017. Si tratta del senatore di Fratelli d’Italia, il marchigiano Guido Castelli, che prende il posto di Giovanni Legnini.

Secondo Sottanelli: “il ben servito all’ ottimo Giovanni Legnini, catapultato ad Ischia, in realtà celava, evidentemente, la reale intenzione di Giorgia Meloni, quella di rendere omaggio agli elettori marchigiani, affidando ad un loro corregionale un incarico così importante, senza tener conto che le maggiori necessità, per la gran mole dei danni subiti, riguardano proprio l’Abruzzo, e che, anche all’interno del suo Partito, abbiamo qui dei bravi professionisti che avrebbero potuto tranquillamente fare la loro parte”.

“Il senatore Castelli saprà gestire con assoluta equità, come ha fatto Legnini, questo compito così delicato? Glie lo auguriamo – prosegue ancora Sottanelli – ma resta il dato politico sull’ennesimo schiaffo agli abruzzesi della Meloni e l’ancora più colpevole silenzio del nostro Presidente della Regione, Marco Marsilio, che non sa più come giustificare i provvedimenti contro l’Abruzzo, della sua amica Giorgia Meloni”.