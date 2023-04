L’AQUILA – “Nei territori dell’Appennino centrale abbiamo bisogno di accompagnare il processo di ricostruzione con una strategia di rilancio che non può prescindere dal turismo”.

A dirlo è Guido Castelli, commissario straordinario per la riparazione e ricostruzione sisma 2016, intervenuto oggi agli Stati generali del turismo, organizzati da Confcommercio Marche a Loreto.

“Il turismo è un volano naturale per i territori del cratere, ma richiede un approccio sistemico e strategico – ha aggiunto -. Abbiamo bisogno di competenze, di maggiore ricettività e, più in generale, di sviluppare l’attitudine all’accoglienza dell’intera comunità”.

“In quest’ottica – ha detto ancora Castelli – va migliorata la viabilità interna ai quasi 8 mila chilometri quadrati del cratere, per questo abbiamo appena messo in campo un miliardo di euro”.

“Inoltre per promuovere e alimentare i Cammini, che rivestono una particolare importanza in questi territori, ci sono risorse per 50 milioni di euro – ha sottolineato. Sono soltanto due aspetti di una strategia di rilancio più ampia, consapevoli dell’importanza di investire nella cultura dell’accoglienza”.