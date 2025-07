RICOSTRUZIONE 2009: USRA E USRC ILLUSTRANO “MODELLO L’AQUILA” A DELEGAZIONE TURCA

L’AQUILA – Il “modello L’Aquila” nuovamente protagonista di un confronto internazionale, grazie alla visita di una delegazione turca composta dai rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, Urbanizzazione e Cambiamenti Climatici, e promossa dalla Banca Mondiale di Ankara.

L’iniziativa di ieri si inserisce in un più ampio programma di scambio e confronto sulle politiche di gestione del rischio sismico, con l’obiettivo di trasferire esperienze concrete e buone pratiche tra Paesi accomunati da rischio sismico.

La delegazione è stata accolta ieri Fossa dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila (Usra) e dei Comuni del Cratere (Usrc) per un confronto sulle tematiche della ricostruzione, utili al contesto turco, in merito all’esperienza italiana in materia di conformità alle norme antisismiche.

Dopo i saluti istituzionali dell’ingegnere Salvatore Provenzano, titolare dell’Usra, e di Enrico Bianchi, dirigente dell’Area Giuridico Finanziaria, Appalti dell’Uscr, l’ingegnere Daniela Chiulli, responsabile dell’Ufficio Ricostruzione Settore 2 dell’Usrc e l’ingegnere Sergio Sulpizii, funzionario dell’Usra, hanno illustrato i principali strumenti normativi, tecnici e organizzativi adottati per affrontare la complessa ricostruzione post-sisma, con un focus particolare sull’applicazione delle normative antisismiche, il monitoraggio degli interventi edilizi, il sostegno alle istituzione e alle comunità, e il modello di governance adottato per la rinascita strategica dei comuni delle aree interne.

Nel pomeriggio la visita è poi proseguita a L’Aquila, dove la delegazione ha potuto conoscere da vicino alcuni dei principali luoghi della ricostruzione post-sisma e delle aree di rinascita urbana, in particolare il Teatro Comunale e il Palazzo Desideri, ancora in fase di recupero e dove la delegazione ha potuto osservare da vicino le tecniche adottate per la ricostruzione degli edifici.

“Ancora una volta, all’indomani della visita della delegazione giapponese, l’esperienza aquilana viene scelta come esempio concreto di ricostruzione non solo infrastrutturale, ma anche sociale: una ricostruzione che ha saputo diventare un punto di riferimento nel panorama internazionale per le soluzioni adottate, la trasparenza dei processi e l’impatto positivo sul tessuto urbano e sociale”, si legge nella nota -. La visita infatti, rappresenta un nuovo riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni dagli Uffici Speciali USRA e USRC, divenuti punti di riferimento per le istituzioni e le comunità, e rafforza il dialogo e la costruzione di legami tra Paesi impegnati nella costruzione di città più sicure, attraverso scambio di competenze, cultura della prevenzione e collaborazione tra istituzioni”