RICOVERO DAVID SASSOLI, MARSILIO: “LO ASPETTIAMO PRESTO IN ABRUZZO”

PESCARA – “Apprendo ora del ricovero del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Lo avevo incontrato pochi giorni prima in Quirinale e nello scambiarci gli auguri lo avevo invitato in Abruzzo, regione alla quale è legato per ragioni familiari. Gli porgo l’augurio di poterlo rivedere al più presto nella nostra regione in perfetta forma e in ottimo stato di salute”, lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.