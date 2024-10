RIDIMENSIONAMENTO BANKITALIA L’AQUILA-PESCARA: PD, “GOVERNO E REGIONE INTERVENGANO”

L’AQUILA – “Apprendiamo da un comunicato della Fisac Cgil che la Banca d’Italia ha annunciato un piano di riassetto della rete delle filiali presenti sul territorio nazionale. L’Abruzzo è interessato da questo provvedimento attraverso una rimodulazione delle filiali dell’Aquila e Pescara: nella prima verrà soppressa la funzione di gestione del contante, nella seconda verrà chiusa l’attività di segreteria”.

Così, in una nota, Daniele Marinelli, segretario regionale Pd Abruzzo e i consiglieri regionali del Pd Abruzzo.

“Esprimiamo forte preoccupazione per il ridimensionamento delle due strutture, che si concretizza in una presenza sempre minore della principale istituzione bancaria italiana sul territorio avviata sin dal 2008. Per questo motivo scriveremo una lettera ai vertici di Bankitalia chiedendo la sospensione di tali decisioni; al contempo esortiamo il governo e la Regione a intervenire immediatamente per scongiurare questo ulteriore depauperamento ai danni dell’Abruzzo”, concludono.