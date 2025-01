“RIDISEGNATO RUOLO FARMACISTI”: INCONTRO A L’AQUILA SU “RIVOLUZIONE CASA TERRITORIALE SALUTE”

L’AQUILA – “Nasce la farmacia come casa del benessere e perno della nuova concezione di sanità, uno spazio con servizi come li test di holter cardiaco e pressorio, l’analisi del sangue ed esami laboratoriali di ogni tipo, la consulenza medica a distanza, come il dermatologo ‘digitale’, in grado di fornire video consulenze online in tempo reale”.

Per illustrate le novità della “casa territoriale della salute” allestita presso la nuova sede della Farmacia Carli, presente a L’Aquila da oltre 80 anni, rinnovata di recente nella location, si legge in una nota, si terrà sabato 25 gennaio presso Piazzale Giuseppe Porto 4, nel capoluogo abruzzese a partire dalle 11 l’evento di presentazione.

“Una vera e propria rivoluzione del benessere, un’idea di salute capace di mettere, davvero, la persona al centro cercando di soddisfare ogni sua necessità ed esigenza, aumentando la capacità di generare sempre più servizi”, si legge ancora nella nota.

Di seguito la nota completa.

“Tutti hanno da sempre visto nel farmacista il custode di ogni segreto dell’anamnesi familiare, pronto a porgere una mano. Tuttavia, oggi, complice anche il ruolo decisivo di questo professionista nella lunga battaglia contro il COVID, assume valore di legge l’essenzialità della farmacia non solo come servizio concessionario della somministrazione di un farmaco ma anche nella preziosa funzione di presidio strutturato del sistema della salute.

Il Consiglio dei Ministri infatti, con il il DDL, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” ha modificato profondamente la funzione sociale della professione.

Già alla fine del 2024, secondo il Report di Cittadinanzattiva, l’Abruzzo si attestava su una sperimentazione del 47% della “farmacia dei servizi”.