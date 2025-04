RIDLEY SCOTT SCEGLIE L’ABRUZZO: NUOVO FILM PER IL REGISTA DE “IL GLADIATORE” E “BLADE RUNNER”

L’AQUILA – Il regista britannico Ridley Scott sceglie l’Abruzzo per il suo nuovo film, accendendo i riflettori sulle bellezze delle aree interne, tra Ovindoli, il parco Sirente Velino e l’aeroporto dei Parchi di Preturo.

Le riprese di “The Dogs Stars”, questo il titolo del film, dovrebbero cominciare tra maggio e giugno.

Il celebre regista e produttore cinematografico ha realizzato numerosi film passati alla storia, da Alien, Blade Runner, passando per Il gladiatore, Le crociate – Kingdom of Heaven, Robin Hood, e ancora American Gangster. Ha ricevuto nella sua carriera molti riconoscimenti tra i quali la candidatura all’Oscar come miglior regista per Thelma e Louise, Il gladiatore e Black Hawk Down.

Secondo quanto appreso, Scott sarebbe rimasto affascinato dalle montagne abruzzesi, tanto che avrebbe già effettuato diversi sopralluoghi per scegliere i luoghi.

Il film è l’adattamento del romanzo post-apocalittico di Peter Heller del 2012, pubblicato in Italia nel 2013 col titolo Le stelle del cane. Jacob Elordi interpreterà e racconterà la storia di Hig, ovvero di un pilota che ha perso la moglie e che vive in solitudine con il suo cane e un cecchino.

Le montagne abruzzesi continuano così a richiamare registi di fama mondiale, così come già successo in passato con pellicole indimenticabili, come Ladyhawke a Rocca Calascio, o Continuavano a chiamarlo Trinità con il duo Bud Spencer – Terence Hill, oppure The American con George Clooney.