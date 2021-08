RIENTRO A SCUOLA, PD PROVINCIA PESCARA: “NECESSARIO ORGANIZZARSI PER SICUREZZA IN PRESENZA”

PESCARA – Il Partito Democratico ed i Giovani Democratici della Provincia di Pescara si attivano per il rientro a scuola delle studentesse e degli studenti.

“Il tema del rientro a scuola è complesso – afferma Maria Ida D’Antonio, responsabile Scuola del Pd Provinciale – Grazie alle vaccinazioni ed al Green Pass, la frequenza a scuola in presenza sarà e dovrà essere maggiore, per questo bisogna affrontare e risolvere il tema del trasporto pubblico per garantire la sicurezza degli studenti, degli operatori della scuola e delle famiglie.”

“È urgente che si convochi il tavolo di Coordinamento per il trasporto pubblico scolastico – afferma Saverio Gileno della segreteria Pd, che aveva ideato un tavolo di lavoro al Comune di Pescara durante la passata Amministrazione cittadina – Un gruppo di lavoro che coinvolga la TUA, l’Ufficio Scolastico Provinciale, la Consulta degli studenti, la Prefettura, il Comune di Pescara e gli Istituti superiori della città, per coordinare mezzi ed orari al fine di garantire un accesso ordinato e sicuro alle scuole.”

“Accogliamo quindi positivamente il vertice prefettizio convocato per l’organizzazione dei trasporti scolastici e confidiamo nella migliore soluzione per assicurare il servizio pubblico a tutti gli studenti pendolari nel naturale rispetto delle norme di sicurezza anticovid” continua Lorenzo Marinari, segretario provinciale dei Giovani Dem – Assieme ai nostri rappresentanti istituzionali monitoreremo la situazione per fare in modo che si arrivi preparati all’apertura della scuola”.