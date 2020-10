RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ‘GRANATA’ DI FOSSACESIA: PUBBLICATO IL BANDO PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

FOSSACESIA – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per i lavori di ammodernamento e riqualificazione del campo sportivo comunale “Vincenzo Granata” in località San Giovanni in Venere – Primo lotto funzionale. L’importo dei lavori a base di gara IVA esclusa: € 624.909,09.

La scadenza delle offerte è fissata per le ore 12 del 09/11/2020. Prima seduta pubblica, per l’esame delle offerte: ore 10 del 18/11/2020. Gli atti di gara sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.org), cliccando su sezione ‘amministrazione trasparente’, successivamente su ‘atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedure’, e infine su ‘consulta i bandi on line’.

