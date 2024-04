RIFACIMENTO STRADE A VASTO: LA GIUNTA COMUNALE STANZIA OLTRE MEZZO MILIONE

VASTO – La Giunta Comunale di Vasto (Chieti) ha approvato il programma dei primi interventi per la manutenzione ordinaria della viabilità stradale sulle arterie del territorio cittadino, per garantire la sicurezza pedonale e la circolazione dei mezzi.

“Dopo più sopralluoghi effettuati dal personale tecnico dell’ufficio Servizi Manutentivi, è stato redatto un primo progetto per realizzare i lavori – ha detto il sindaco Francesco Menna – nei punti più degradati delle strade cittadine, fra cui: Via Cardone, Via San Michele, Via Sant’Onofrio, Via Ciccarone, Via Del Porto, Via San Rocco, Via Petrarca, Via Astilia, Via Pietro Suriani, Via Sallustio, Via Tibullo, Via Colle Pizzuto. Opere che ammontano a complessivi € 576.103,20”.

“A breve si procederà con l’affidamento dell’opera – ha concluso l’assessore ai Servizi Manutentivi Alessandro d’Elisa – per poi realizzare gli interventi. Le strade elencate sono le prime su cui si faranno i lavori, seguiranno altre vie cittadine su cui procedere per la messa in sicurezza”.