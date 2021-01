RIFIUTI ABBANDONATI: INDIVIDUATO RESPONSABILE A CHIETI, ALTRE MULTE

CHIETI – A Chieti continua il lavoro di monitoraggio e tutela del decoro cittadino sul territorio, dove, grazie al lavoro della guardia ambientale di Formula Ambiente Massimo Pomponio, sono stati individuati i responsabili dello scarico abusivo di rifiuti in strada Marcantonio.

“Dall’analisi del contenuto dei sacchi abbandonati sulla via è stato possibile risalire al responsabile di uno degli abbandoni di rifiuti sul territorio della città – annunciano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto – Un fenomeno contro cui abbiamo ingaggiato una lotta seria e costante, che intensificheremo perché le violazioni si riducano sempre di più. A tale proposito va dato atto al lavoro della Polizia municipale, delle guardie ambientali e alle segnalazioni dei cittadini, sia quelle che arrivano agli uffici che quelle che vengono inoltrate anche via social”.

“L’Amministrazione farà di tutto per restituire dignità e decoro ai luoghi violati da discariche abusive e rifiuti selvaggi, a tutti l’invito a rispettare le regole e a conferire nelle isole ecologiche che consentono di smaltire tutti i materiali a qualsiasi ora. I mezzi per stare in regola ci sono, ora serve tanta collaborazione e buona volontà, insieme alla consapevolezza che Chieti è un bene comune, è la casa di tutti e come la propria casa va trattata e rispettata”.

