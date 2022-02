RIFIUTI, AGIR: APPROVATO BILANCIO DI PREVISIONE E BANDO PER INDIVIDUAZIONE DIRETTORE

L’AQUILA – L’Autorità regionale dei rifiuti (Agir), presieduta dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, si è riunita questa mattina in videoconferenza, per approvare il bilancio di previsione e il bando per il direttore.

Al consesso, di cui fanno parte tutti e 305 sindaci dei comuni abruzzesi, ha preso parte anche l’assessore regionale ai Rifiuti, Nicola Campitelli.

Il bilancio è stato approvato con 352 favorevoli, 5 contrari e 55 astenuti (il voto è espresso in quote ripartite in base alla superficie e alla popolazione dei comuni). L’altro punto all’ordine del giorno, approvazione del bando per l’individuazione del direttore generale dell’Agir, è stato licenziato con 357 sì, 19 no, 26 astenuti.

“Si tratta – spiega Biondi – di provvedimenti che consentono a questo importante organismo di muovere significativi passi in avanti e iniziare a programmare un’attività che, di concerto con la Regione, incide sull’intera comunità abruzzese per efficientare servizi, pianificare azioni necessarie a garantire la loro continuità nel tempo e programmare investimenti possibili grazie ai fondi strutturali europei 2021-2027 e al Pnrr. Il mio ringraziamento va a tutti gli amministratori che hanno partecipato: un bel segnale di responsabilità nei confronti dei territori”.