RIFIUTI, COGESA: CAMBIA GOVERNANCE, SI TORNA AL CDA

SULMONA – Questa mattina si è svolta l’assemblea di Cogesa SpA, la società interamente a capitale pubblico che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti per oltre 60 Comuni della provincia dell’Aquila e alcuni dell’Alta Val Pescara. Con la presenza del 94% dei soci, ha approvato a maggioranza del 77% di quote il passaggio dall’amministratore unico Vincenzo Margiotta ad un consiglio di amministrazione a tre, nominando Nicola Guerra presidente, Valentina Di Benedetto e Sandro Ciacchi quali componenti.

“Esprimo grande soddisfazione per l’esito dell’assemblea dei soci Cogesa. Dopo settimane di confronti si è giunti infatti ad una governance di tipo plurale così come avevano richiesto alcuni sindaci – afferma il presidente del controllo analogo e sindaco di Sulmona, Annamaria Casini -. Fondamentale è stato il dialogo con tutti i territori coinvolti da L’Aquila all’Alto Sangro, segno evidente che si apre una stagione in cui la parola d’ordine è il dialogo, che confido possa ulteriormente allargarsi. Non posso non ringraziare l’amministratore unico Vincenzo Margiotta che in questi tre anni ha affrontato una sfida difficilissima, quasi sempre lavorando contro corrente. Vincenzo Margiotta è riuscito a dare un volto nuovo e soprattutto al passo con i tempi, garantendo servizi eccellenti su tutto il territorio”.

“Faccio i miei complimenti al neo eletto consiglio di amministrazione che vede figure complementari tra loro. Nicola Guerra, Valentina Di Benedetto e Sandro Ciacchi – conclude Casini – rappresentano la migliore sintesi possibile per affrontare le future sfide. A loro il compito di rendere ancora più forte una società che rappresenta un autentico gioiello di questo territorio”.

Download in PDF©