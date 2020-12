L’AQUILA – L’Abruzzo continuerà a smaltire per tutto il prossimo anno parte dei rifiuti di Roma: la Giunta regionale, riunita oggi in seduta straordinaria, su proposta dell’assessore con delega ai rifiuti, Nicola Campitelli, ha deliberato la sussistenza di ragioni di interesse pubblico ed urgenza, per la prosecuzione delle attività di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma Capitale e per il conferimento-trattamento negli impianti di trattamento meccanico-biologico (Tmb) di proprietà della società pubblica dei comuni della Marsica Aciam Spa ad Aielli, in provincia dell’Aquila, e di Deco Spa a Chieti Scalo.

L’esecutivo guidato dal presidente, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, ha autorizzato la proroga, riguardo al trattamento dei rifiuti prodotti da Roma Capitale, dei termini temporali e delle condizioni gestionali, sino al 31/12/2021, in entrambi gli impianti a seguito dell’accertata disponibilità e compatibilità di quantitativi pari a 80.000 tonnellate. Sono state, inoltre confermate, le attuali modalità operative di conferimento-trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma Capitale, in particolar modo in relazione agli aspetti economico-tariffari, riguardo alla necessità di confermare l’ulteriore compensazione ambientale nei confronti della Regione Abruzzo e dei Comuni sedi di impianti, fermo restando l’obbligo del conferimento finale dei rifiuti residui derivanti dalle operazioni di trattamento in discariche per rifiuti speciali non pericolosi extra-regionali. È stato poi stabilito che i rifiuti residui derivanti dalle operazioni di trattamento di quelli urbani indifferenziati, dovranno essere conferiti in impianti di smaltimento extraregionali (o impianti di recupero).

Inoltre, si è deciso che le risorse economiche derivanti dall’applicazione da parte delle aziende interessate, si dovranno destinare obbligatoriamente ad attività ed interventi finalizzati a riduzione, riuso, preparazione al riutilizzo, riciclo, rimozione di rifiuti abbandonati/depositati in modo incontrollato, messa in sicurezza finale/bonifica dei siti interessati e ad attività di sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell’economia circolare. All’Agenzia regionale per la tutela ambientale abruzzese (Arta) è stato affidato il compito di effettuare eventuali attività di controllo connesse ai conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati negli impianti.

