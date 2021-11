RIFIUTI E DECORO, GIRO DI VITE COMUNE CHIETI – FORMULA SU DISCARICHE ABUSIVE E DEIEZIONI CANINE

CHIETI – Nella mattinata di oggi il sindaco di Chieti Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente e Transizione ecologica Chiara Zappalorto, hanno incontrato l’amministratore di Formula Ambiente, Nicola Della Corina e i responsabili tecnici per fare il punto sulle attività di pulizia della città in essere e in itinere, insieme al dirigente e funzionari del Settore comunale.

“La riunione è parte attiva dell’azione di monitoraggio importante sul nostro territorio, condivisa con il Settore e con Formula, per capire quali sono le criticità da affrontare – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente e Transizione Ecologica Chiara Zappalorto – Dal confronto con responsabili e tecnici della struttura e della nostra società partecipata sono emersi diversi fronti di azione che ci impegneranno già dalle prossime settimane: particolare attenzione porremo sul fronte delle discariche abusive, su cui siamo solo in attesa di attivare il protocollo messo in cantiere con la Procura, con l’applicazione di videocamere che possano fare da deterrente a questo spiacevole fenomeno che riguarda anche il nostro territorio. Nelle prossime settimane, inoltre, gireremo la città con gli operatori, soprattutto nelle zone più colpite dall’abbandono selvaggio di rifiuti, o che vivono particolare degrado a causa di abitudini poco civili. Lo faremo senza preavviso, per affrontare il fenomeno delle discariche abusive, ma anche sul fronte decoro, per le deiezioni canine, contro cui quotidianamente Formula effettua multe e controlli ai trasgressori di regole che servono a rendere la città più bella e vivibile per tutti”.