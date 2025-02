RIFIUTI: I SINDACATI, “AL TAVOLO REGIONALE SI ASSICURINO LIVELLI OCCUPAZIONALI E GESTIONE PUBBLICA”

L’AQUILA – I sindacati chiedono garanzie in vista del tavolo di confronto annunciato sul tema della gestione dei rifiuti.

Scrivono alla Regione Abruzzo Fp Cgil, Ultrasporti e Fiadel: “A seguito della conferenza dei capigruppo del consiglio regionale tenutosi all’Aquila il 4 febbraio, il consigliere con delega il materia Nicola Campitelli, in risposta alla nostra nota di richiesta di convocazione, ha informato che intende aprire un tavolo di confronto, probabilmente per il 4 marzo, con tutte le parti sociali – assessore con delega, Agir e organizzazioni sindacali di categoria e confederali – al fine di avviare un dialogo in ordine alle linee guida Agir sull’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che prevede la privatizzazione delle aziende pubbliche senza che ci sia una ragione di merito a suffragio di tale impostazione”.

Quindi le garanzie: “E’ importante, per queste organizzazioni sindacali, che in tale tavolo si assicurino: la tutela dei livelli occupazionali e qualità del servizio; la titolarità della gestione pubblica dei servizi pubblici essenziali, eliminando l’indirizzo alla privatizzazione dalle linee guida Agir; la conversione in legge regionale del Protocollo d’intesa Agri, Anci Abruzzo,del 23 febbraio 2024. E che si discuta sui criteri di valutazione nella definizione dei Piani d’ambito e Sub ambiti territoriali”.

“Queste organizzazioni sindacali informano, infine, che si è deciso di dare avvio ad una mobilitazione regionale attraverso assemblee presso le aziende pubbliche di raccolta e smaltimento dei rifiuti che operano nella regione a difesa del sistema pubblico e della qualità del servizio”.