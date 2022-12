RIFIUTI: LA TEKNEKO E MM DEI FRATELLI MORGANTE GESTIRANNO SERVIZIO A CASTEL MADAMA PER SEI ANNI

AVEZZANO – Tekneko si espande ulteriormente nel Lazio e insieme a MM di Fratelli Morgante arriva a Castel Madama. Grazie a una riunione temporanea di imprese le due importanti realtà abruzzesi si occuperanno della gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Castel Madama, in provincia di Roma.

Nel Comune di oltre 7mila abitanti al confine tra il Lazio e l’Abruzzo Tekneko e MM Fratelli Morgante porteranno importanti novità dal punto di vista della raccolta porta a porta e degli altri servizi a disposizione dei cittadini per abbattere l’abbandono dei rifiuti e puntare tutto sul riciclo. La riunione temporanea di imprese gestirà il servizio per i prossimi sei anni. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, che già si occupa del servizio di igiene urbana in numerosi comuni dell’Abruzzo, del Lazio, della Puglia e delle Marche.

“È un’ulteriore prova che il lavoro fatto bene viene sempre premiato”, ha commentato Di Carlo, “siamo pronti insieme alla MM a gestire nel migliore dei modi, e con tutte le ultime novità già introdotte nelle città da noi gestite, anche l’importante realtà di Castel Madama”.

Anche Daniele Morgante è orgoglioso del risultato ottenuto dalla sua azienda insieme a Tekneko ed è già al lavoro insieme ai tecnici per partire con il servizio. “Siamo certi che insieme a Tekneko verrà svolto un ottimo lavoro”, ha precisato Morgante, “la collaborazione tra le nostre aziende darà come sempre i suoi frutti e a giovarne saranno tutti i cittadini di Castel Madama”.