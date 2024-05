LASCIANO RIFIUTI IN CENTRO DOPO AVER BANCHETTATO: PROTESTANO I RESIDENTI AQUILANI

L’AQUILA – Le cattive abitudini dopo la movida purtroppo sembrano destinate a permanere nonostante proteste e segnalazioni arrivate da molti aquilani.

Lo dimostra il fatto che l’altra notte, nello zona di via Castello e stradine limitrofe, ci sono state persone che dopo aver banchettato, hanno impunemente lasciato dei rifiuti destando la comprensibile riprovazione dei residenti alcuni dei quali, per questo e altri motivi, a cominciare dai rumori, e atti vandalici, rimpiangono di essere tornati a vivere lì dopo che le loro case sono state ristrutturate nel post terremoto.

Secondo alcuni, comunque, in quel punto non sarebbe una cattiva idea quella di posizionare dei cestini, per esempio dove sono stati tolti degli alberi, in modo da indurre la gente a limitare certi comportamentj da maleducati evidenziati dalla foto di G. Cocciolone.