RIFIUTI: REGIONE FINANZIA REALIZZAZIONE CINQUE CENTRI DI RACCOLTA IN ABRUZZO

PESCARA – L’assessore regionale con delega alla gestione dei Rifiuti, Nicola Campitelli, ieri mattina, a Pescara, nella sede dell’assessorato, ha sottoscritto insieme ai Sindaci dei Comuni di Bellante (Gianni Melchiorre), Orsogna (Ernesto Salerni), Tollo (Angelo Radica), San Vito Chietino (Emiliano Bozzelli) e Capistrello (Francesco Ciciotti), le convenzioni attraverso cui, in attuazione del Programma Obiettivi di Servizio – FSC 2007-2013, viene concesso a ciascun Comune un finanziamento di 200 mila euro per la realizzazione di Centri di raccolta dei rifiuti.

Il finanziamento complessivo, pari a 1 milione 478mila euro (dei quali 1milione 100 mila di risorse premiali e 378mila 760 euro di co-finanziamento comunale) rientra nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-13. Si tratta di risorse Sviluppo e Coesione che rappresentano una riserva premiale collegata al raggiungimento di Obiettivi di Servizio in ambito rifiuti.

“Sono lieto della firma di questa convenzione – ha affermato l’assessore Campitelli – in un periodo caratterizzato dal new green deal e dalla transizione ecologica. Non c’è dubbio – ha proseguito – che l’economia circolare sia ormai un pilastro inamovibile nella strategia che vede la gestione dei rifiuti non più come un problema ma come una opportunità da cogliere sia a livello europeo che locale. Un particolare momento storico – ha aggiunto – che ci vede anche proiettati verso il raggiungimento di obiettivi importanti in tema di neutralità climatica”.

“I centri di raccolta, i centri di riuso e l’impiantistica collegata alla valorizzazione dei rifiuti – ha rimarcato l’assessore – fanno tutti parte di una strategia che mira alla riduzione al minimo delle conseguenze negative della produzione dei rifiuti e della loro gestione. Tuttavia, – ha aggiunto – per ottenere risultati apprezzabili in questo ambito, la Regione ha bisogno del supporto delle Istituzioni più vicine ai cittadini come le amministrazioni comunali che vivono il territorio tutti i giorni. L’auspicio – ha concluso – è che la nuova governance dell’Agir, l’Autorità di gestione integrata dei rifiuti urbani, possa opere al meglio rispetto ai compiti che le sono stati affidati e che si possano sostenere con finanziamenti adeguati le buone pratiche ambientali”.