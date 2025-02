RIFIUTI: RIORGANIZZAZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE. SINDACATI, “PIU’ TRASPARENZA SU GESTIONE”

L’AQUILA – Si preannuncia un confronto acceso domani nel Consiglio regionale abruzzese sul tema della riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.

I rappresentanti delle sigle sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Fiadel e Ugl-Psa presenzieranno infatti alla seduta in programma alle 15 all’Emiciclo dell’Aquila per “sottolineare l’esigenza di un approccio trasparente e partecipativo nella definizione delle politiche regionali in materia di rifiuti”.

In una nota congiunta, i sindacati spiegano: “La presenza dei sindacati è motivata dalla probabile discussione sulla riorganizzazione della gestione dei rifiuti nella regione, un tema di grande rilevanza per il territorio e per i lavoratori del settore”.

Quindi nel merito della questione: “I sindacati, da tempo attenti alle dinamiche legate alla gestione dei rifiuti e alle ricadute occupazionali, intendono seguire da vicino l’evoluzione del dibattito in consiglio regionale in quanto hanno richiesto l’annullamento dell’emendamento sulla riorganizzazione della gestione dei rifiuti oggetto della discussione in aula”.

“La possibile riorganizzazione del servizio potrebbe infatti avere implicazioni significative sulle condizioni di lavoro, sull’efficienza del sistema e sulla sostenibilità ambientale. Le sigle sindacali ribadiscono l’importanza di un confronto costruttivo con le istituzioni regionali, auspicando che vengano prese decisioni condivise e rispettose dei diritti dei lavoratori, garantendo al contempo un servizio di qualità per i cittadini abruzzesi”.