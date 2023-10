RIFLESSIONI SULL’IMPORTANZA DEL VOLONTARIATO: DOMANI CONVEGNO A SULMONA

SULMONA -Una mattinata di riflessione sull’importanza del volontariato nel territorio peligno attraverso le sue azioni, i suoi protagonisti e il suo impatto nel corso del tempo. Martedì 3 ottobre 2023 alle ore 10:30, presso la Sala consiliare di Palazzo San Francesco in Via Panfilo Mazara n. 21 a Sulmona, il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo organizza un incontro dal titolo “Valori e Volti del Volontariato ieri e oggi”.

Sono previsti gli interventi di Cristiano Gerosolimo, Presidente del Consiglio comunale di Sulmona, Attilio D’Andrea, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sulmona, Domenico Taglieri, Presidente della Fondazione Carispaq, Casto Di Bonaventura e Gino Milano, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del CSV Abruzzo.

Introduce Maria Carmela Petrucci, Consigliere del CSV Abruzzo. Nell’occasione verrà conferito un riconoscimento al Professor Sante Ventresca, Presidente della sezione di Sulmona di AIAS, Associazione Italiana Assistenza Spastici, per la costante dedizione profusa nei suoi primi cinquant’anni di attività. L’associazione, infatti, che dal 2001 ha esteso ufficialmente il suo impegno a tutte le diverse disabilità psicofisiche, è stata costituita l’8 dicembre 1972 presso i locali del Centro Servizi Culturali di Sulmona e prosegue oggi le sue attività nel centro diurno socio-abilitativo-formativo in Via Torrone, sotto la guida del suo infaticabile presidente e fondatore.