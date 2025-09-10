RIFORMA PROVINCE: IL PRESIDENTE CARUSO NEL GRUPPO NAZIONALE CHE RIDISEGNA LE FUNZIONI

ROMA – Il presidente della Provincia dell’Aquila e vicepresidente dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), Angelo Caruso, è stato nominato tra i componenti del gruppo di lavoro istituito presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, chiamato a esaminare la proposta avanzata dall’Upi sul riordino delle funzioni e a definire un percorso condiviso di revisione dell’attuazione regionale della Legge numero 56\14, meglio conosciuta come “Riforma Delrio”.

Insieme a Caruso, parteciperanno al tavolo anche Emanuele Ramella Pralungo, presidente della Provincia di Biella, Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza Brianza e di Upi Lombardia, e Giorgio Zanni, presidente della Provincia di Reggio Emilia e di Upi Emilia-Romagna.

“Questo tavolo di lavoro, fortemente voluto dall’Upi, è un appuntamento che non possiamo mancare – ha spiegato il presidente Caruso – A oltre dieci anni dall’entrata in vigore della Legge 56/14, l’incertezza normativa continua a produrre effetti negativi sui territori: è tempo di rimettere ordine, restituendo alle Province funzioni chiare, risorse adeguate e la possibilità di rafforzare le strutture con personale qualificato”.

La nomina, per Caruso, “conferma l’impegno dell’Upi e del suo presidente, Pasquale Gandolfi, nel percorso di confronto con le Regioni” e allo stesso tempo “rappresenta un passo decisivo verso una ridefinizione importante delle competenze provinciali”.