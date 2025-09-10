CHIETI – Venerdì 12 settembre alle ore 16:30, presso La Chiave dei Trabocchi a San Vito Chietino (Chieti), si terrà il convegno “La forza dell’acqua – La riforma del sistema idrico integrato in Abruzzo”, promosso dal gruppo consiliare di Forza Italia. L’incontro nasce per presentare e discutere la proposta di legge a firma del Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, che intende riformare in modo strutturale il sistema idrico integrato regionale, rendendolo più efficiente e sostenibile.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio, del Sottosegretario Daniele D’Amario e dell’Assessore Roberto Santangelo.

Seguirà il panel dedicato a “L’acqua in Abruzzo: situazione regionale”, con gli interventi di Sara Marcozzi (Responsabile Regionale Ambiente e Territorio Forza Italia), Nicola Scaricaciottoli (Presidente SASI), Luigi Di Loreto (Presidente ERSI Abruzzo), Ernani Ornello (Presidente CAM), Giovanna Brandelli (Presidente ACA) e Ivo Pagliari (Componente consiglio direttivo Utilitalia e Presidente Gran Sasso Acqua), che analizzeranno criticità, dispersioni, razionamenti e costi energetici.

Il terzo momento sarà dedicato a “Il futuro e la riforma”, con Lorenzo Sospiri, Marianna Scoccia, Emiliano Di Matteo, Emanuele Imprudente e il Professore di Diritto Pubblico dell’Ambiente Gianluca Bellomo, per illustrare le modifiche normative e gli effetti attesi sul servizio idrico.

A chiudere i lavori il panel “La scommessa sull’Abruzzo, le sfide nazionali, la visione”, con il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano e il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che offriranno uno sguardo di prospettiva nazionale.

RIFORMA SISTEMA IDRICO INTEGRATO IN ABRUZZO: CONVEGNO IL 12 SETTEMBRE A SAN VITO CHIETINO CHIETI - Venerdì 12 settembre alle ore 16:30, presso La Chiave dei Trabocchi a San Vito Chietino (Chieti), si terrà il convegno "La forza dell'acqua...