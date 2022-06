RIFORME, PRESIDENZIALISMO, LOTTA AL DEGRADO E DIFESA ULTIMI: MONTARULI A L’AQUILA PER MALAFOGLIA

L’AQUILA – Agenda dei conservatori, presidenzialismo, riforme istituzionali.

Sono i temi sui quali interverrà Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Affari costituzionali, nell’incontro elettorale organizzato da Michele Malafoglia, portavoce comunale dei meloniani e candidato al Consiglio comunale dell’Aquila.

Avvocato, in politica sin da giovanissima con all’attivo diversi incarichi all’interno del partito e nelle istituzioni, la Montaruli è in Fratelli d’Italia sin dalla sua fondazione e condivide con Malafoglia proprio l’appartenenza ai meloniani sin dalla prima ora.

Tra le sue battaglie, quella a tutela della sicurezza e alla lotta al degrado con diverse iniziative in piazza, la difesa dei diritti delle donne, la lotta al femminicidio fino a quella in Parlamento per l’approvazione della Lis, la lingua dei segni.

L’incontro con Malafoglia è in programma martedì prossimo, 7 giugno, alle ore 18,30 al Palazzetto dei Nobili. Insieme a Malafoglia, partecipano il sindaco, Pierluigi Biondi, e Margherita Paoletti, candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale. Introduce l’incontro Carla Mannetti, assessore comunale.