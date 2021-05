RIFUGI PER CANI RANDAGI, TORTO: “DA MINISTERO DELL’INTERNO CONTRIBUTI PER CANILI”

L’AQUILA – Il fondo, che proviene da un emendamento alla legge di Bilancio 2021 della deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Torto, è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi.

“Si tratta – dichiara in una nota la deputata abruzzese Daniela Torto- di uno stanziamento importante, che distribuisce 5 milioni di euro per il 2021 e altri 5 milioni per il 2022, che risponde ad una precisa esigenza di civiltà dei Comuni, anche di quelli in dissesto e pre-dissesto, di prendersi cura dei cani abbandonati ed anche di pubblica igiene. Nell’area riservata del sito del ministero dell’Interno sono dunque da qualche ora disponibili i formulari da inviare per accedere alla graduatoria che consentirà di distribuire i fondi”.

E prosegue la deputata di Chieti: “La valutazione delle proposte avviene sulla base di criteri che tengono conto della percentuale di cani adottati rispetto al numero degli entrati nell’anno precedente alla presentazione della domanda, del numero di cani catturati riferito all’anno precedente alla presentazione della domanda del bacino di utenza, della gestione associata, dell’assenza di strutture sanitarie veterinarie e del cofinanziamento da parte dell’ente richiedente.”

Conclude “Questa misura è frutto di un mio emendamento presentato alla legge di Bilancio 2021 portato avanti a nome di tutto il movimento 5 stelle e che oggi vede il contributo attuativo del sottosegretario Carlo Sibilia, che ringrazio. Auspico che questo fondo possa migliorare la qualità della vita degli animali da affezione e, a allo stesso tempo, quella delle nostre città”.