RIGENERA FESTIVAL 2025 AL VIA A CALASCIO: STORIE DI DONNE E PAESAGGI D’ABRUZZO

CALASCIO – Prende ufficialmente il via la seconda edizione del Rigenera Festival a Calascio, in provincia dell’Aquila.

Dal titolo “Donne e Paesaggio”, il festival anche quest’anno si propone come spazio di incontro tra narrazione femminile, memoria collettiva e paesaggi appenninici.

I primi due appuntamenti si terranno venerdì 1° e sabato 2 agosto, presso la Chiesa di San Leonardo e la Piazza dei Quattro Martiri, con ospiti due autrici che, attraverso letteratura e teatro, raccontano l’Abruzzo da una prospettiva inedita, intima e coraggiosa.

Di seguito la nota con il programma.

Venerdì 1 agosto, ore 16.30 – Chiesa San Leonardo

“Scellerate” di Antonella Finucci (Radici Edizioni)

Un incontro dedicato alle storie di donne che abitano il mondo secondo la propria idea e tracciano nuove strade nei paesaggi d’Abruzzo.

Dialogano con l’autrice Valeria Valeri e Barbara Turriziani.

sabato 2 agosto, doppio appuntamento con Francesca Camilla D’Amico: ore 16.30 – Chiesa San Leonardo:

“Altritudini” (Ediciclo Edizioni), un viaggio narrativo che restituisce voce alle storie orali delle montagne abruzzesi, tra contrabbando, teatro e paesaggio.

“Altritudini” di Francesca Camilla D’Amico: storia di un viaggio che ha inizio dal mare in Abruzzo passando per l’apprendistato in un “teatro di contrabbando” e arrivare fino alla Majella e oltre ascoltando e raccontando storie che ti riportano a casa.

Ore 19.00 – Piazza dei Quattro Martiri: “Maja. Storie di donne dalla Majella al Gran Sasso”, spettacolo teatrale firmato Bradamante Teatro, che intreccia la memoria di canti popolari femminili, leggende e vita quotidiana nei campi del ‘900. Dialoga con l’autrice Antonia Renzella.

Il Rigenera Festival è parte del progetto pilota di rigenerazione culturale e sociale “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”, con il contributo del Ministero della Cultura (PNRR – NextGenerationEU), selezionato dalla Regione Abruzzo.

Un’occasione per rigenerare i borghi, riscoprendo il potere trasformativo della cultura, delle parole e della partecipazione attiva delle comunità.