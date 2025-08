RIGENERA FESTIVAL: “DONNE E PAESAGGIO”, A CALASCIO PRESENTAZIONE LIBRI E CONCERTO DEI LU BLUES

CALASCIO – Si è aperta con grande partecipazione e profonda intensità la seconda edizione del Rigenera Festival a cura di TRA Teatri Riuniti d’Abruzzo che quest’anno torna a Calascio dal 1° al 12 agosto con il titolo “Donne e Paesaggio” con la direzione artistica di Antonia Renzella: un viaggio tra sguardi femminili e territori dell’anima, nel cuore del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Il Rigenera si inserisce nell’ambito del progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo di Calascio, promosso dal Comune e selezionato dalla Regione Abruzzo nell’ambito del PNRR – Ministero della Cultura (Linea A – M1.C3 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi”), con il finanziamento dell’Unione europea – NextGenerationEU.

Venerdì 1° agosto, nella suggestiva Chiesa di San Leonardo, ha avuto luogo il primo appuntamento del Festival: la presentazione del libro “Scellerate” di Antonella Finucci, edito da Radici Edizioni.

A dare il via all’incontro, i saluti istituzionali del Sindaco di Calascio Paolo Baldi e l’introduzione della consigliera Fiorella Gentile, tra le promotrici della rassegna “Libri d’Alta Quota 2025”. A dialogare con l’autrice è stata la giornalista Barbara Turriziani, in un confronto profondo e appassionato che ha coinvolto il numeroso pubblico presente.

Le letture scelte, tratte dal volume, hanno restituito voci di donne capaci di attraversare confini fisici e simbolici: artiste, scrittrici, traduttrici, sante, pastore, geologhe, donne libere, protagoniste di storie che intrecciano il paesaggio abruzzese con i temi dell’identità e dell’autodeterminazione.

Dalla Dea Angizia alle parole di Natalia Ginzburg, dalla narrativa di Donatella Di Pietrantonio alla poesia di Amelia Rosselli, “Scellerate” ha dato forma a un racconto corale e poetico di resistenza femminile e simbiosi con la natura.

Sabato 2 agosto il Festival è proseguito con un altro momento intenso: la presentazione di “Altritudini” (Ediciclo Edizioni), un viaggio narrativo che restituisce voce alle storie orali delle montagne abruzzesi grazie alla passione e alla tenacia di una “contastorie” selvatica in cammino, in dialogo con Antonia Renzella.

“Altritudini” di Francesca Camilla D’Amico, è la storia di un viaggio che ha inizio dal mare in Abruzzo passando per l’apprendistato in un “teatro di contrabbando” e arrivare fino alla Majella e oltre ascoltando e raccontando storie che ‘ti riportano a casa’.

A seguire lo performance teatrale “Maja , storie di donne dalla Majella al Gran Sasso” di Francesca Camilla D’Amico, Bradamante teatro, attrice, narratrice e autrice teatrale. La serata ha rappresentato un ponte ideale tra parola, corpo e paesaggio, attraverso un linguaggio evocativo e coinvolgente capace di emozionare e far riflettere.

Il Rigenera proseguirà a Calascio venerdì 8 e sabato 9 agosto con altri appuntamenti all’insegna del dialogo tra letteratura, arte e territorio presso la Chiesa di San Leonardo.

“Gli istrici” di Valentina Di Cesare; dialoga con l’autrice Fiorella Gentile (venerdì 8, ore 16.30) “Donne straordinarie” di Massimo Galante.

A dialogare con l’ autore Zaira Zamparelli (venerdì 8, ore 17.30) “Fantasmalìe” di Peppe Millanta e Michela Di Lanzo, illustratrice.

Dialoga con gli autori Lorella Di Blasio (sabato 9, ore 16.30) A seguire alle ore 21.00 il concerto del gruppo musicale Lu Blues, tra sonorità che mescolano il folk e il blues con la tradizione popolare.

Info e programma completo sulla pagina Facebook/Instagram @Rigenera Festival Calascio 2025 e sul sito web del Comune di Calascio: www.comune.calascio.aq.it/hh/index.php