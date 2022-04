“RIGENERAZIONE BORGHI”, A PENNE IDEE E PROGETTI PER RIPOPOLARE LE AREE INTERNE

PESCARA – Progetti e idee per combattere lo spopolamento delle aree interne al centro del convegno “Rigenerazione dei Borghi e Neopopolamento: spunti di riflessione per l’area vestina fra confronti e buone pratiche” che si terrà mercoledì 13 aprile a partire dalle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del comune di Penne.

L’incontro, organizzato dalla Confcommercio di Pescara con la collaborazione dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, intende costituire un momento di confronto dal quale potrebbero scaturire importanti idee progettuali per la rigenerazione dei borghi dell’entroterra, l’ultimo baluardo contro la desertificazione dei territori.

Si tratta nella gran parte dei casi di borghi meravigliosi che necessitano di interventi di rigenerazione urbana che possano divenire un volano di rivitalizzazione economica, rafforzamento della coesione sociale e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale che li caratterizza.

Su tali argomenti nel corso del convegno interverranno importanti relatori per fare il punto sulle progettualità già in campo per il rilancio dei borghi e per stimolare ulteriori provvedimenti che possano favorire lo sviluppo del nostro bellissimo entroterra.