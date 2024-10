RIGENERAZIONE URBANA L’AQUILA: SANTELLA, “EMERSE POLITICHE VIRTUOSE PER SVILUPPO TERRITORIO”

L’AQUILA -“Città in scena”, l’iniziativa proposta dall’Ance e che si tenuta all’Aquila, ha offerto dei significativi spunti di riflessione soprattutto in fatto di rigenerazione urbana e ha messo in luce le concrete attività promosse dall’amministrazione comunale in questo ambito.

“La ricostruzione del capoluogo abruzzese ed il suo sviluppo urbanistico”, commenta il consigliere comunale di maggioranza Guglielmo Santella, “sono temi di grande interesse tecnico e sociale. Come presidente della seconda commissione consiliare, che ha compiti, tra l’altro, su lavori pubblici e urbanistica, voglio sottolineare l’attenzione che il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessorato all’urbanistica e l’amministrazione tutta ha avuto e continuerà ad avere rispetto al tema della rigenerazione urbana e del nuovo piano regolatore.Tanto è stato fatto, come ha sottolineato il Sindaco oggi. Soprattutto è stato invertito il paradigma attraverso il quale di solito si cercavano nuovi terreni per creare nuova cubatura, invece si fatto il contrario, promuovendo la cessione al Comune delle cubature inutilizzate”.

“Ora siamo di fronte alle nuove sfide del futuro e il nuovo piano regolatore generale ne rappresenta uno dei punti fondamentali. Voglio sottolineare la profonda connessione tra l’assessorato all’urbanistica e la commissione da me presieduta dando seguito, quindi, a quanto sottolineato dal presidente Ance, Gianni Frattale, sulla necessità che il nuovo sviluppo urbano della città sia affrontato nel più breve tempo possibile”.