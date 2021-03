RIGENERAZIONE URBANA VASTO, MENNA: “SIAMO GIA’ AL LAVORO PER LA PRESENTAZIONE DEI LAVORI”

VASTO – “In merito alla pubblicazione del bando per la rigenerazione urbana, rassicuro il M5S che il Comune di Vasto è già al lavoro per la presentazione dei progetti per complessivi 5 milioni di euro e che con gli Uffici tecnici si sta lavorando anche per il bando del Recovery Fund”.

Lo dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che ribadisce che “l’Amministrazione comunale non ha mai perso tempo sulla presentazione dei progetti utili per la città e che l’esclusione dal precedente bando è stata causata dal ritardo dell’approvazione del rendiconto 2019. Ritardo derivante dal disavanzo tecnico, frutto della sentenza 4/2020 della Corte Costituzionale”.

“In merito invece all’ex asilo Carlo della Penna – prosegue Menna – mi corre nuovamente l’obbligo di ricordare che è stata questa Amministrazione comunale ad accatastare nel 2017 l’ex edificio scolastico al patrimonio cittadino, e ad aver commissionato un’indagine sismica che aveva stabilito il non abbattimento dell’edificio, mentre il centrodestra aveva restituito l’immobile alla Regione Abruzzo. Ricordo inoltre al Movimento 5 Stelle che il Comune di Vasto ha già partecipato a tre bandi, per la riqualificazione dell’immobile, e che in merito all’ultimo il Ministero dell’Interno ha già comunicato ai Comuni esclusi, come Chieti e Pescara, che i progetti presentati avranno la possibilità di essere ammessi al nuovo bando. Nessuna perdita di tempo dunque. La mia Amministrazione ha sempre lavorato fattivamente per il bene della città e invito i consiglieri di opposizione a votare favorevolmente i prossimi documenti contabili che saranno presentati in Consiglio Comunale al fine di ottenere gli attesi finanziamenti. La giunta da me presieduta – non ha perso un solo giorno per dare alla città decoro, nuove opere, strutture a norma e una programmazione volta alla crescita e allo sviluppo di Vasto”.

Il primo cittadino ha già avviato una interlocuzione con il presidente della 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro), il senatore Luciano D’Alfonso e invita i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e del territorio ad adoperarsi affinché giungano maggiori risorse per i Comuni, dal Governo e dalla Regione Abruzzo con la certezza che il Comune di Vasto continuerà a lavorare come ha sempre fatto per recepire fondi.