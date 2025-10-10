RIGOPIANO: COMINCIATO APPELLO BIS A PERUGIA, AULA AFFOLLATA DAI PARENTI DELLE VITTIME

PERUGIA – In un’aula affollata dai parenti delle vittime è cominciato a Perugia il processo d’appello bis per la strage di Rigopiano, l’hotel in Abruzzo travolto il 18 gennaio del 2017 da una valanga sotto la quale morirono 29 persone.

I familiari indossano quasi tutti magliette con le foto delle vittime.

Il processo è stato disposto dalla Cassazione che lo scorso 3 dicembre ha parzialmente accolto l’impianto accusatorio della Procura generale in riforma a quelle che erano state le sentenze di primo e secondo grado.

L’appello bis riguarda dieci imputati, in particolare sei funzionari della Regione accusati di disastro colposo. Gli altri quattro imputati, tra cui l’ex sindaco di Farindola, sono accusati di omicidio colposo.