RIGOPIANO: DOMANI FIACCOLATA A 7 ANNI DALLA TRAGEDIA, “A L’AQUILA CLIMA DIVERSO”

PESCARA – Ricorre domani il settimo anniversario della tragedia all’Hotel Rigopiano diversi gli eventi celebrativi a Montesilvano e Chieti, in particolare, prima della consueta fiaccolata sul luogo della tragedia organizzata dal Comitato parenti delle vittime, alla presenza del sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto.

“Si rinnova domani il dolore per la perdita dei nostri cari – dice Marcello Martella, padre della 24enne Cecilia tra le 29 vittime – vogliamo che venga fatta finalmente giustizia in questo processo di secondo grado, dopo che quasi esattamente un anno fa la sentenza di primo grado ci ha tagliato le gambe. Noi non ci arrendiamo, come ha fatto bene la Procura a non arrendersi e devo dire, incrociando le dita, che il clima che si respira qui a L’Aquila sembra completamente diverso rispetto a Pescara”.