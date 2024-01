RIGOPIANO:; DOMANI RIPRENDE IL PROCESSO DI APPELLO ALL’AQUILA

L’AQUILA – Riprenderanno domani, presso l’aula magna del Tribunale dell’Aquila, le udienze del processo d’appello per la tragedia di Rigopiano: un calendario fitto di due udienze a settimana in vista della sentenza prevista per il 9 febbraio.

Nel corso dell’udienza di domani, presieduta dal magistrato Aldo Manfredi, è in programma la discussione dei legali di tre imputati, dirigenti della Regione Abruzzo, assolti in primo grado: si tratta di Pierluigi Caputi, Vincenzo Antenucci e Sabatino Belmaggio.

Secondo il ricorso della procura di Pescara – rappresentata in aula dai pm Anna Benigni e Andrea Papalia – i tre dirigenti avrebbero responsabilità nella mancata realizzazione della Carta di localizzazione pericolo valanghe (Clpv) e nella mancata sollecitazione del contributo del Coreneva per l’elaborazione della stessa carta.

Un’altra udienza è in programma venerdì 12 gennaio con la discussione degli avvocati di altri quattro imputati, tra cui il tecnico comunale di Farindola Enrico Colangeli e la dirigente della Prefettura Ida De Cesaris, anche se il suo legale potrebbe rinviare la discussione all’udienza del 24 gennaio quando è in programma l’attesa arringa del legale dell’ex prefetto Francesco Provolo.