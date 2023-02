RIGOPIANO, FAMILIARI DELLE VITTIME: “LI HANNO UCCISI DUE VOLTE”

PESCARA – “Li hanno uccisi due volte. Come è possibile una cosa del genere? Non mi spiego come sia possibile. Non c’è più fiducia. Che fiducia deve esserci. Come facciamo dopo sei anni ad averne e dopo una sentenza del genere?”.

È distrutto dal dolore Marco Foresta, che Rigopiano ha perso i genitori Tobia e Bianca.

Con lui c’è anche la nonna, la mamma di Bianca. Anche lei è disperata e piange. Parla al telefono con il figlio: “In Italia – dice – succede questo. Figlio mio tu hai perso una sorella io ho perso una figlia d’oro. Un genero che amavo più di un figlio. Dove andiamo a cercare Bianca? Dove andiamo a chiamare Tobia? Li possiamo solo piangere dietro una pietra di marmo. Che vergogna. Io mi vergogno. Io mi vergogno di essere italiana”.