RIGOPIANO: LIRIS, “LA MEMORIA RESTA VIVA, DA GOVERNO MASSIMO IMPEGNO PER SICUREZZA IN MONTAGNA”

L'AQUILA - "Il ricordo della tragedia di Rigopiano è ancora profondamente inciso nella coscienza della nostra comunità e continua a richiamarci, con forza, al senso di responsabilità che deve guidare ogni scelta pubblica. Oggi l'Abruzzo vive un momento di raccoglimento e di sincera vicinanza alle famiglie delle 29 vittime di un evento che ha segnato in modo indelebile la nostra terra".

Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Guido Liris, sottolineando come «quanto accaduto a Rigopiano abbia imposto a tutti una riflessione profonda e non eludibile sul tema della sicurezza in montagna e sulla necessità di una gestione sempre più consapevole e responsabile del territorio".

"Valorizzare le aree interne e montane – prosegue Liris – significa coniugare sviluppo, tutela ambientale e sicurezza, riducendo al minimo i rischi attraverso investimenti mirati in prevenzione, pianificazione e informazione. La montagna è una risorsa straordinaria, ma richiede attenzione costante, competenza e scelte lungimiranti".

"Su questi obiettivi l'attenzione delle istituzioni è massima e l'impegno del Governo è costante affinché la tutela delle persone e la sicurezza dei territori montani restino una priorità dell'azione amministrativa e legislativa".

"Un ringraziamento doveroso e commosso va ai soccorritori che, con coraggio, professionalità e dedizione, mettono quotidianamente a rischio la propria vita intervenendo in contesti estremamente difficili. Non dimenticare è un dovere morale e istituzionale: la memoria deve tradursi in un impegno sempre più forte per la sicurezza e la prevenzione", conclude Liris.