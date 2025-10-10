L’AQUILA – Si è sentito male mentre era alla guida dell’auto, di ritorno dall’udienza del processo d’appello bis di Rigopiano che si è tenuta oggi a Perugia: è morto così Gianni Colangeli, 51 anni, di Farindola, fratello di Marinella Colangeli, una delle 29 vittime della tragedia.

Una perdita improvvisa e inaspettata che ha gettato nello sconforto il Comitato dei familiari delle vittime, con cui ha condiviso anni di battaglie alla ricerca di giustizia.

“Con immensa tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Gianni Colangeli, avvenuta oggi al ritorno dall’udienza a Perugia. Una notizia improvvisa, inaspettata, che ci lascia profondamente scossi e senza parole”, scrive il comitato di parenti e amici sull pagina “Rigopiano, in attesa di un fiore”.

“Purtroppo ci ha lasciati non solo un caro amico, ma un vero membro della nostra grande famiglia di Rigopiano. Un lottatore silenzioso, un uomo dal cuore grande, che ha donato tutto se stesso anche alla causa del nostro Comitato. Sempre presente, sempre disponibile, sempre al nostro fianco — con quella sua forza discreta, con quella sua eleganza d’animo che non aveva bisogno di parole. Oggi quel guerriero non c’è più. E il vuoto che lascia è profondo”.

“Alla sua famiglia, già duramente provata da anni di dolore e sofferenza, esprimiamo il nostro abbraccio più sincero e le più sentite condoglianze. Che Gianni possa finalmente riposare in pace. E che il suo esempio resti con noi”.