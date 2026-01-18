RIGOPIANO: MARSILIO, “CALVARIO NON FINITO, IMPEGNO REGIONE, RAFFORZAMENTO PROTEZIONE CIVILE”

FARINDOLA - "Tornare qui, a distanza di nove anni, significa confrontarsi con una comunità che conserva ancora intatto il proprio dolore, anche perché questa vicenda continua a non avere una parola fine. Forse tra un mese ci sarà una sentenza e poi un probabile ritorno in Cassazione: è un calvario che non è ancora concluso e che non può che acuire amarezza e dolore per tutto ciò che è accaduto".

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che questo pomeriggio ha preso parte a Farindola alla cerimonia in memoria delle vittime della tragedia di Rigopiano.

Alla commemorazione, alla quale è intervenuta anche il sottosegretario del Governo Meloni, Isabella Rauti, hanno partecipato i familiari delle 29 vittime, riuniti davanti al totem dell’hotel con le foto dei loro cari e la scritta “Mai più”.

Il presidente Marsilio ha accompagnato i presenti nei momenti più significativi dell’evento: la sfilata con le fiaccole fino all’obelisco, l’alzabandiera, la celebrazione della Santa Messa, la deposizione delle 29 rose bianche nel luogo in cui sorgeva il resort travolto dalla valanga e, alle 16.49, l’intonazione de “Il Signore delle Cime” a cura del Coro Pacini di Atri, seguita dal rilascio dei palloncini.

Nel suo intervento, il presidente ha voluto ribadire anche l’impegno concreto della Regione Abruzzo nel trarre insegnamento dalla tragedia: “Come presidente di Regione ho cercato di onorare la memoria di queste vittime facendo ciò che prima non era stato fatto: la pianificazione della carta valanghe, il rafforzamento del sistema di Protezione civile e la creazione dell’Agenzia regionale di Protezione civile".

"Strumenti fondamentali – ha aggiunto – per avere un sistema più efficiente, capace di reagire alle emergenze con maggiore tempestività, autonomia e poteri di intervento, per essere più pronti ed efficaci nel garantire la sicurezza delle persone. Continueremo ad andare avanti con determinazione su questa strada”.

“Rinnovare la memoria di Rigopiano significa non dimenticare chi ha perso la vita e sostenere chi ogni giorno porta con sé il peso della perdita affinché il ricordo delle vittime guidi azioni concrete per la sicurezza e la prevenzione nelle nostre montagne”.

Con la sua presenza, Marsilio ha voluto testimoniare "la vicinanza delle istituzioni ai familiari delle vittime e l’impegno della Regione Abruzzo a mantenere vivo il ricordo di Rigopiano, affinché la tragedia resti una lezione per le future generazioni".