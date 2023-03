RIGOPIANO, MARSILIO: “TOCCANTE INCONTRO FAMILIARI VITTIME CON MELONI, LAVORIAMO PER GIUSTIZIA”

ROMA – “Un incontro molto cordiale, toccante sotto il profilo umano, quella di Rigopiano è stata una tragedia unica nel suo genere”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che oggi ha accompagnato una delegazione dei familiari delle vittime di Rigopiano a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Giorgia Meloni.

Marsilio ha ribadito la “grande amarezza e preoccupazione per il fatto che ci sono voluti praticamente sei anni per arrivare al primo grado di giudizio nonostante il rito abbreviato”. E ha assicurato: “Noi ci impegeneremo per fare in modo che il processo di appello avvenga nei tempi più stretti possibili, affinché si possa arrivare ad avere finalmente verità e giustizia”.