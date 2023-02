RIGOPIANO, MATRONE: “OGGI E’ MORTO LO STATO ITALIANO”

PESCARA – “Non me lo aspettavo. Oggi è morto lo Stato italiano. Questa tragedia ha colpito noi in primis, ma poi tutta l’Italia”.

Lo dice all’Ansa, a proposito della sentenza, Giampaolo Matrone, superstite dell’Hotel Rigopiano che nella tragedia perse la moglie Valentina Cicioni.

“Ho messaggi di vicinanza da parte di tutti. È andata come non speravamo. La cosa più brutta è che speravamo sempre in un minimo di giustizia nei confronti di chi non c’è più e di tutti noi: non c’è stata. Zero proprio. Questa è la cosa che fa più male. Non molliamo, continueremo. Da domani volevo ricominciare a vivere, ma purtroppo continuerò a sopravvivere”.