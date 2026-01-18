RIGOPIANO: MUSUMECI, “NOVE ANNI FA LA TRAGEDIA, NON DEVE PIÙ RIPETERSI”

ROMA - "Nove anni fa la tragedia di Rigopiano, in Abruzzo, dove una valanga di proporzioni devastanti cancellò un albergo di montagna, causando la morte di 29 persone".

Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

"Un evento doloroso che deve spingerci a una riflessione profonda sull'importanza di promuovere anche in Italia una vera cultura responsabile della prevenzione. Perché troppo spesso le catastrofi non sono solo eventi naturali, ma anche conseguenze di superficialità, impreparazione ed egoismi umani che non possono e non devono ripetersi", conclude.