RIGOPIANO, RAUTI: “GOVERNO QUI PER FAR SENTIRE SUA VICINANZA, SARA’ L’ULTIMO ANNO SENZA SENTENZA”

FARINDOLA – “Sei anni fa la tragedia di Rigopiano ha sconvolto, commosso e straziato l’Italia. Quel dolore rimane, si rinnova ogni anniversario. Il Governo oggi è qui per far sentire la sua vicinanza ai familiari delle vittime, ai superstiti, per non dimenticare e anche per ringraziare tutti coloro che si adoperarono allora per i soccorsi. È un modo per testimoniare la nostra vicinanza e questo sarà anche l’ultimo anniversario senza sentenza. L’anno prossimo saremo qui a ricordare ancora”.

Lo ha detto a Farindola (Pescara) il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, a margine della cerimonia di commemorazione delle 29 vittime della tragedia dell’Hotel Rigopiano, di cui oggi riccorre il sesto anniversario.

“Tutti – ha aggiunto – chiediamo verità e giustizia e, come dicevo, questo sarà l’ultimo anno senza sentenza. Ormai il processo è alla parte conclusiva e finale e, quindi, giustamente si chiede verità e giustizia”.