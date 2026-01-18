RIGOPIANO: SCELLI, “MENO BUROCRAZIA E PIU’ SENSO DI RESPONSABILITA'”

FARINDOLA - "Un omaggio alle vittime, una vicinanza affettuosa ai loro familiari e una testimonianza della ferma volontà affinché tragedie simili non abbiano mai più a ripetersi".

Con questi sentimenti il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, ha partecipato oggi, di propria iniziativa, a Rigopiano alla celebrazione del nono anniversario della tragedia costata la vita a 29 persone all’interno dell’Hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017.

Come avviene ormai ogni anno, i familiari delle vittime sono tornati sul luogo della tragedia per commemorare i propri cari.

Rispondendo ad una giornalista, Scelli ha ricordato che tra le vittime della valanga c’era anche un volontario della Croce Rossa, Gabriele D’Angelo, "che conosceva l’emergenza, era stato un eroe all’Aquila e che sapeva di cosa ci fosse bisogno".

"Se ci fosse meno burocrazia e più senso di responsabilità, più cuore e meno egoismo nella paura di fare ciò che va fatto - ha concluso, probabilmente oggi non saremmo qui a piangere i nostri morti".