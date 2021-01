Rigopiano: sindaco Penne, evento che ha segnato la mia vita

PENNE – “E’ un giorno triste per la Città di Penne e per l’intera comunità vestina. A quattro anni dalla tragedia di Rigopiano, il ricordo è ancora profondo. Le immagini di quella catastrofe rimarranno indelebili negli occhi dei cittadini pennesi. Istanti che nessuno dimenticherà. Un evento che ha segnato la mia vita di uomo e di amministratore pubblico. Un abbraccio affettuoso alle famiglie delle 29 vittime. I loro sorrisi rimarranno per sempre dentro di noi”.

E’ il messaggio del sindaco di Penne Mario Semproni.

