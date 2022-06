RIGOPIANO, TRIBUNALE MILANO: NESSUN NESSO SISMA-VALANGA

PESCARA – La valanga che il 18 gennaio del 2017 ha travolto l’hotel Rigopiano provocando la morte di 29 persone non fu innescata dalle scosse di terremoto che quel giorno interessarono l’Abruzzo. È quanto ha stabilito, come riferisce il Tgr Abruzzo, la sesta sezione del tribunale civile di Milano che ha respinto il ricorso di indennizzo intentato contro una compagnia assicurativa dalla società proprietaria dell’albergo che invocava, appunto, il nesso di causalità tra il sisma e la valanga in merito ad una polizza relativa ai soli danni da terremoto.