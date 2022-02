RILANCIO TERRITORIO E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, D’ERAMO: “PIU’ CELERI PER APPROVARE I PDL”

L’AQUILA – “La Lega va avanti spedita come un rullo compressore per affrontare e risolvere i problemi del territorio. C’è bisogno di accelerare i lavori per approvare quanto di buono proposto nelle varie commissioni, con provvedimenti che inspiegabilmente giacciono da mesi nei cassetti”.

Lo scrive in una nota Luigi D’Eramo, segretario regionale Lega Abruzzo, che aggiunge: “Strategici e importanti per il nostro territorio, solo per citarne alcuni, sono il PdL regionali a firma dell’assessore Nicola Campitelli sulle Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive con l’obiettivo di valorizzare le aree industriali dismesse per il contenimento del consumo di suolo con un evidente rilancio economico e sociale dei territori, o il PdL per la promozione dell’istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili’ fondamentale per la sostenibilità ambientale”.

“Noi continuiamo a puntare sulla concretezza e sul fare per il bene del nostro Abruzzo”, conclude D’Eramo.