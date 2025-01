RILASCIO E RINNOVO ABILITAZIONE SCORTA TECNICA A VEICOLI ECCEZIONALI: ECCO LE DATE DEGLI ESAMI

L’AQUILA Il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise dell’Aquila rende noto di aver individuato per il 19 febbraio, 15 maggio, il 17 settembre e il primo dicembre 2025 le date per sostenere le prove di esame per il rilascio e rinnovo dell’attestato di abilitazione per l’esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità,

Gli esami consistono in una prova scritta mediante quiz, in un colloquio orale su domande relative alle materie riportate nell’allegato B del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni, ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente nella simulazione o nella verifica di un intervento di regolazione del traffico, effettuata anche con l’ausilio di supporti audiovisivi, multimediali o informatici. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta. Ai fini del rinnovo dell’abilitazione, i titolari sosterranno soltanto la prova orale e la prova a contenuto pratico. Dal 5° giorno precedente a quello dell’inizio della sessione, presso il Compartimento Polizia Stradale dell’Aquila sito in Via Strinella 1, nonché sui siti istituzionali web e social delle Questure d’Abruzzo e Molise, sarà reso noto il giorno e la sede ove si terrà la prova d’esame.

Gli interessati residenti nelle regioni Abruzzo e Molise, potranno presentare la domanda di ammissione su carta resa legale, entro il 15° giorno antecedente a quello di inizio di ciascuna sessione di esame, presentandola direttamente a questo Compartimento Polizia Stradale ovvero attraverso la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (fa fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante) o all’indirizzo pec: dipps215.0000@pecps.poliziadistato.it

Presso ogni Ufficio di Polizia Stradale potranno essere ritirati i moduli per la presentazione delle domande di ammissione all’esame, dove dovranno essere indicati il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) del richiedente. Il presente calendario d’esame verrà pubblicizzato anche nel sito istituzionale della Polizia di Stato.

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita contattando l’Ufficio Servizi, Scorte e Statistica del Compartimento Polizia Stradale L’Aquila al nr. tel. 0862-430814/815