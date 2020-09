RILASCIO TESSERINI PER ASPIRANTI TARUFAI: PEPE (PD) CHIEDE CHIARIMENTI A MARSILIO E IMPRUDENTE

LAQUILA – Chiarimenti a proposito degli esami e del rilascio tesserini per aspiranti tartufai. Li chiede, in una lettera, il consigliere e vice capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe, al governatore, Marco Marsilio, all’assessore al ramo, Emanuele Imprudente, e al responsabile del dipartimento Agricoltura.

“Purtroppo riscontriamo continue segnalazioni e lamentele da parte, tanto delle associazioni quanto degli aspiranti cavatori di tartufi, circa la gestione degli esami e del rilascio dei tesserini – dichiara l’ex assessore regionale -. Come è noto la Regione Abruzzo si occupa degli esami e del rilascio dei tesserini per raccolta dei Tartufi, come da L.R. n. 66 del 21 dicembre 2012, e questa disciplina anche le modalità per ‘autorizzazione alla raccolta – Esami – Commissioni provinciali – Tesserino’ e, in particolare il comma 6, specifica ‘Le competenze attribuite al Cfs, sulla base di apposita convenzione sottoscritta con la Regione Abruzzo, sono esercitate sino a scadenza definitiva della stessa e successivamente riassunte presso gli Uffici della Direzione politiche agricole’. Chiedo quindi di avere informazioni dettagliate circa il superamento della lunga fase confusa e caotica e la tempistica relativa al ripristino del regolare servizio”.

